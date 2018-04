Due esterni d'attacco differenti, ma entrambi fra i migliori per rendimento dell'intera Serie A in questa stagione. Il futuro di Simone Verdi e Federico Chiesa è destinato ad essere lontano da Bolgona e Fiorentina rispettivamente e già nella prossima estate, il destino dei due italiani rischia di essere estremamente intrecciato con Inter e Napoli pronte a darsi battaglia.



IL NO DI VERDI E DELLA FIORENTINA - Per il club partenopeo dalla scorsa estate all'ultima sessione invernale di gennaio sono arrivati due no perentori. Il primo a fine agosto da parte della Fiorentina all'offerta presentata dal patron De Laurentiis per Chiesa di circa 40 milioni. Il secondo a inizio gennaio, da parte proprio di Simone Verdi, dopo che il Bologna aveva accettato l'offerta da 25 milioni (bonus compresi). In estate il patron del Napoli tornerà alla carica e per entrambi la via che porta in Campania non è affatto chiusa.



L'INTER SFIDA IL NAPOLI - De Laurentiis, tuttavia, si troverà a battagliare principalmente con l'Inter che da tempo non solo ha provato a trattare Chiesa, ma stima a tal punto Verdi da far diventare la destinazione nerazzurra la preferita dell'esterno ex-Milan. Il ds Ausilio lavora su più fronti, ma parte indietro rispetto al corrispondente Giuntoli perchè ad oggi l'Inter non ha un budget importante da spendere nel mercato in entrata. Senza la Champions, inoltre, arrivare a Chiesa sarà impossibile. Più aperta, invece, la pista Verdi dato che con il Bologna potranno essere inserite contropartite tecniche gradite alla proprietà emiliana. Fra Inter e Napoli il mercato è sempre vivo. La sfida è lanciata.