Walter Gargano, centrocampista ex Napoli e Inter, parla in vista del big match tra le sue vecchie squadre a Sky Sport: "Per chi tiferò? Sempre per il Napoli, non c’è paragone. Mi piace la squadra di Sarri: fa giocare un calcio spettacolare, ha dato una mentalità vincente e speriamo che tra poco riesca a vincere qualcosa di importante. Hamsik? Un grandissimo giocatore, sono orgoglioso di lui per come si comporta sempre, ma soprattutto ha dimostrato di essere un grande giocatore. L’Inter? Hanno cambiato tanti nomi, tanti giocatori, ma hanno grandi valori. Non riescono a uscire da quella zona di classifica ma potranno lottare per arrivare ancora più su".