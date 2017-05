L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma sulle differenze tra Inter e Napoli



"Fateci caso: quando un giocatore del Napoli è in difficoltà, c’è sempre un compagno vicino pronto ad aiutarlo. La stessa cosa non avviene nell’Inter, dove ognuno gioca (e pensa) per sé e dove le iniziative sono figlie di rabbiose volate sulle fasce (che spesso finiscono nel nulla). Inter-Napoli è la partita nella quale si evidenzia, più che in altre, la differenza tra il calcio interpretato come gioco collettivo e il calcio concepito come somma di qualità individuali. Quello di Sarri è un gruppo che si muove come una fisarmonica: si apre, sia in lungo sia in largo, quando avanza, è avvolgente e costringe l’Inter a retrocedere e ad abbassarsi; e poi si richiude, quando il nemico si affaccia dalle parti di Reina, e va alla riconquista del pallone con un’efficace azione di pressing. Quella di Pioli, invece, è una squadra slegata, che fatica a prendere possesso del campo (quando lo prende) e, soprattutto, dimostra di avere poche idee in fase di costruzione".