Nell’Italia che per la terza volta nella sua storia non si qualifica ai Mondiali, sprofonda anche Antonio Candreva, che l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport giudica il peggiore in campo. Di seguito i voti che calciomercato.com, Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport hanno riservato all’esterno nerazzurro.



Calciomercato.com - Candreva 5: Corre, tanto. Ma è impreciso in fase di cross. Tra i calciatori con più qualità in campo, non serve palloni invitanti agli attaccanti. Vicino al gol nel primo tempo, non si vede quasi mai nella ripresa.



Gazzetta dello Sport - Candreva 5: “A Lungo non imbrocca un cross neppure per sbaglio: traversoni corti o lunghi, ma tagliati su misura. Ci mette un filo di verve a inizio ripresa, ma è un fuoco fatuo. Niente da fare, Candreva non va”.



Corriere dello Sport - Candreva 5,5: “Qualche buon cross, un tiro alto, uno parato e un po’ di errori. È uno dei pochi che ci prova, ma non sfonda”.