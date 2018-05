L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport accende i riflettori sul protagonista di giornata in casa Inter, ovvero quel Rafinha, che oltre al gol dello 0-2 ha regalato un prestazione sontuosa sul campo dell'Udinese, tanto che anche i tifosi di casa hanno evidenziato la sua uscita dal campo con applausi di ammirazione.



“Il migliore, per capacità di leggere il gioco, capire le situazioni attraenti e rifinirle per altri, è Rafinha. Sperando che in Cina abbiano capito quanto sia fondamentale il suo acquisto definitivo, il figlio di Mazinho rende sempre semplici scorci di gioco che per altri sono complicatissimi. E quando fila in porta per il 2-0, l’ostacolo maggiore è passare oltre Candreva che gli attraversa il cammino”.