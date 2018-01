Secondo quanto riportato dalla Corriere dello Sport non è presente l'obbligo di riscatto negli accordi fra Benfica e Inter per l'acquisto dei nerazzurri di Lisandro Lopez.



LE CIFRE - Il prestito sarà con diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro con il difensore che ha firmato un contratto di 6 mesi più 3 anni. Il motivo? In caso di riscatto a fine stagione l'Inter ha già definito lo stipendio che Lisandro Lopez percepirebbe per i prossimi 3 anni. In particolare per questi 6 mesi lo stipendio sarà di soli 400mila euro mentre salirà a 1,2 milioni di euro in caso di riscatto.