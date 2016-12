L'ha deciso di non inoltrare il ricorso contro la squalifica di due turni inflitta a. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno deciso di non impugnare la decisione del giudice sportivo che ha dato due turni di squalifica a Melo basandosi su quanto scritto da Di Bello nel referto, nel quale è citato un '''' rivolto dal giocatore brasiliano allo stesso direttore di gara. Esistono dei precedenti per casi simili con sanzioni identiche a quella toccata a Melo, e per questo motivo l'Inter ha scelto di non proporre ricorso. Le possibilità di ottenere uno sconto, infatti, sarebbero state molto basse. Il brasiliano tornerà, quindi, a disposizione per la partita contro ilche si giocherà a San Siro il 14 gennaio.