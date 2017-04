Anche l'Inter fa il ponte. Dopo la sconfitta della squadra di Stefano Pioli contro la Fiorentina, si era ipotizzato che la società e l'allenatore scegliessero un ritiro punitivo per i giocatori, che nelle ultime cinque partite hanno raccolto appena due punti. Invece, come comunicato dalla società attraverso il proprio sito ufficiale, la ripresa degli allenamenti alla Pinetina è fissata per martedì, dopo due giorni liberi per tutti.



LINEA MORBIDA - Una decisione in contro tendenza rispetto a quanto successo due settimane fa quando, dopo il ko contro il Crotone, la squadra anticipò il ritiro in vista del derby del sabato di Pasqua. Per domenica prossima, quando a San Siro arriverà il Napoli, la scelta è stata più morbida.