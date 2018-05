In attesa di capire se le ultime tre giornate di campionato le regaleranno la Champions o l'Europa League, l'Inter si muove sul mercato. Conclusa l'operazione Lautaro Martinez, per cui mancano solo visite mediche e firme, i nerazzurri hanno già bloccato anche due parametri zero, Stefan de Vrij e Kwadwo Asamoah e ora devono concentrarsi su due riscatti: quelli di Rafinha e Joao Cancelo.



NIENTE SCONTI - La volontà del club di corso Vittorio Emanuele è quella di confermare sia il centrocampista brasiliano (per cui nelle prossime settimane il ds Piero Ausilio si incontrerà col Barcellona) che l'esterno portoghese, ma le difficoltà non mancano. Come scrive La Gazzetta dello Sport, negli ultimi giorni il Valencia - club proprietario del cartellino del classe '94 - ha fatto sapere di non essere disposto a concedere sconti o un altro prestito all'Inter, ma di aspettarsi i 35 milioni di euro previsti dagli accordi presi la scorsa estate. Il club spagnolo, inoltre, ha già ricevuto diverse offerte e interessamenti per l'ex Benfica, da club di Premier League, Real Madrid e, come anticipato da Calciomercato.com, Juventus.