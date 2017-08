Non sono arrivati Arturo Vidal e Radja Nainggolan e non arriveranno nei prossimi 11 giorni, da qui alla chiusura del mercato. I top player inseguiti durante l'estate sono destinati a restare sogni per l'Inter e per Luciano Spalletti, che fin qui si è accontentato degli acquisti di Skriniar, Borja Valero, Vecino e Dalbert e aspetta Cancelo, che nei prossimi giorni svolgerà le visite mediche. E la motivazione è da ricondurre a una decisione del governo cinese.



BLOCCO CINESE - Come riporta Premium Sport, la limitazione degli investimenti all'estero ha bloccato i piani di Suning, che aveva progettato invece un mercato ben più altisonante. La situazione, però, potrebbe cambiare presto: nel mese di ottobre a Pechino si terrà il congresso del Partito comunista cinese e il presidente Xi Jinping in vista di quest'evento ha instensificato la lotta alla corruzione e limitato il trasferimento di fondi all'estero. Una misura che, però, proprio dopo il congresso dovrebbe attenuarsi. Con il gruppo guidato da Zhang Jindong che dal prossimo gennaio potrebbe così tornare a spendere e portare in nerazzurro i campionsi inseguiti invano quest'estate.