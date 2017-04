L'Inter non vuole privarsi di Ivan Perisic in vista della prossima stagione e ha respinto proposte da 50 milioni per lui dalla Premier League. Non solo, perchè oltre alla risposta negativa, il club nerazzurro ha provato a proporre ai club interessati all'esterno ex-Wolfsburg il cartellino dell'altro croato, Marcelo Brozovic, sempre più lontano dal club nerazzurro.