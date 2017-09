Le vittorie nelle prime due giornate di campionato contro Fiorentina e Roma hanno restituito entusiasmo ai tifosi nerazzurri, rimasti un po' delusi da una campagna acquisti chiusa senza gli arrivi dei grandi nomi promessi da Suning.La nuova guida èdalla scorsa stagione fallimentare. L'allenatore sa benissimo che ogni partita di Serie A nasconde delle insidie, anche in casa con una neo-promossa. La squadra di Semplici si difende bene, come dimostra lo 0-0 all'esordio sul campo della Lazio., chiamato al riscatto dopo un inizio di campionato in salita. Per fare i 3 punti serve una prestazione da Inter, che non deve fare scherzi. Continuando a vincere per non perdere il sorriso, visto anche in allenamento. Vedere per credere lo, che proprio oggi compie 29 anni. Auguri.