Sarà che forse l’Inter ha sbagliato a spifferare le proprie intenzioni ai quattro venti. Sta di fatto che da quando Suning ha annunciato di volere un zoccolo duro composto da italiani, questi ultimi sono diventati quasi irraggiungibili dal punto di vista economico. Così la trattativa per Gagliardini con l’Atalanta rischia addirittura di essere catalogata tra quelle a tariffa agevolata, dato che i prossimi acquisti potrebbero richiedere cifre molto più alte rispetto ai 28 milioni di euro che l’Inter ha investito per il centrocampista classe ’94.



MERCATO GONFIATO - Nel mirino ci sono Berardi e Bernardeschi, italiani e talentuosi, come impone il diktat della nuova proprietà, ma entrambi ipervalutati rispetto a quello che è il loro valore effettivo. Il caso più curioso è quello legato al neroverde: il prezzo del suo cartellino era di poco superiore ai 20 milioni nello scorso giugno. Quasi dodici mesi dopo, con una pessima stagione alle spalle, il suo valore è lievitato oltre i trenta, sfiorando addirittura i 40 milioni di euro. Inconcepibile. Per quanto riguarda il 10 viola, invece, pare che la Fiorentina sia addirittura intenzionata a lasciarlo partire solo ed esclusivamente a fronte di un’offerta da 50 milioni di euro. Ma è un prezzo, quest’ultimo, basato più sulla fiducia. Un prezzo sul giocatore che potrebbe divenire, ma che oggi non è.



NO ALLE TRAPPOLE - E allora dovrà essere bravo Zhang a non cadere in questi trappoloni sapientemente mimetizzati lungo l’irto percorso di crescita che attende la società nerazzurra. I casi Gabigol e Joao Mario (che comunque arrivava da campione d’Europa, e non è un dettaglio) siano d’esperienza. Una considerazione sorge spontanea: la Juventus ha rischiato e speso 32 milioni di euro più 8 di bonus per accaparrarsi un talento puro come Paulo Dybala. Uno che con la maglia del Palermo aveva incantato la Serie A con giocate clamorose. Berardi e Bernardeschi, che non sono ancora a quel livello, possono costare più di lui. L’Inter ci pensi bene.