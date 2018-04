L'Inter si prepara alla fondamentale sfida contro la Juventus, gara decisiva sia per i nerazzurri in vista della corsa Champions, sia per i bianconeri per la lotta scudetto. Per preparare al meglio la gara Luciano Spalletti ha scelto di imporre alla squadra un ritiro ad Appiano Gentile a partire dalla mattinata di venerdì.



Non si tratta di un provvedimento punitivo o dettato dalla mancanza di fiducia nei confronti dei giocatori, conferma il Corriere dello Sport, ma di una scelta fatta per preparare al meglio anche i più piccoli dettagli. Da parte della squadra è arrivato l'ok senza obiezioni e ha aderito senza battere ciglio perché l'obiettivo comune dell'arrivare in Champions League viene prima di tutto.