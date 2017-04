L'Inter e l'Atalanta sono al lavoro per stringere una partnership importante anche in ottica futura. I due club nerazzurri hanno già avviato una trattativa per portare in futuro a Milano il difensore classe '99 Alessandro Bastoni, ma fra i giocatori che l'Inter segue con attenzione c'è anche Amad Diallo Traorè, centrocampista classe 2002 dal futuro assicurato.