Ieri pomeriggio, con un comunicato ufficiale, l'Inter ha rivelato l'entità dell'infortunio patito da Marcelo Brozovic con la Croazia. Una lesione al soleo, che lo terrà sicuramente fuori dal derby di domenica sera e costringerà Luciano Spalletti a fare a meno dell'uomo decisivo, con una doppietta, nell'ultima vittoria dei nerazzurri, contro il Benevento.



SALTA NAPOLI E SAMP - Come rivela La Gazzetta dello Sport, quella contro il Milan rischia di non essere l'unica partita saltata dal centrocampista croato. Per recuperare da infortuni come quello sofferto dall'ex Dinamo Zagabria, infatti, servono normalmente tra i 15 e i 20 giorni, motivo per cui Brozovic dovrebbe saltare anche la gara col Napoli ed è a rischio per quella con la Sampdoria del 24 ottobre, mentre dovrebbe rientrare per la trasferta contro il Verona del 30. Senza dimenticare che, in caso di ricaduta, lo stop può allungarsi fino a due mesi.