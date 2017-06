Si arricchisce di una nuova tappa la tournée estiva dell'Inter. I nerazzurri, infatti, dovrebbero affrontare in amichevole il Villarreal il sei di agosto a San Benedetto del Tronto. Non c'è ancora l'ufficialità, si è in attesa del via libera da parte del comune per l'utilizzo dello stadio "Riviera delle Palme".