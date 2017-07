Il Manchester United compie passi avanti per Ivan Perisic, ma l'offerta degli inglesi continua a non soddisfare le richieste nerazzurre. Il club guidato da José Mourinho, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.com, dopo la prima proposta da 30 milioni di euro, ha fatto pervenire in corso Vittorio Emanuele una seconda offerta, questa volta di poco superiore ai 40 milioni di euro. Non è cambiata la risposta dell'Inter, che è rimasta ferma sulle proprie posizioni.



MANOVRA DI AVVICINAMENTO - Walter Sabatini e Piero Ausilio non vogliono scendere sotto i 50 milioni di euro per l'esterno croato e per questo motivo l'ennesimo tentativo dei "Red Devils" non è andato a buon fine. Una manovra di avvicinamento quella degli inglesi, che hanno potuto apprendere come i nerazzurri non siano disposti a concedere alcuno sconto. Lo United ha l'apprezzamento di Perisic, ma da solo non basta.



NO AGLI SCONTENTI - Ecco perché l'Inter rimane in attesa di una nuova offensiva da parte del Manchester United. La terza offerta potrebbe essere quella giusta. L'intenzione di Spalletti è quella di non tratteneri scontenti all'interno dello spogliatoio e in questo preciso momento storico, i sette milioni di euro a stagione che i "Red Devils" promettono al croato rappresentano un fattore decisivo sulle motivazioni del calciatore, sempre più convinto ad accettare la corte di José Mourinho.