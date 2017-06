"Non dobbiamo convincere nessuno a restare all'Inter, devono convincerci i giocatori di voler e poter rimanere". Luciano Spalletti oggi è stato chiaro, chiarissimo. E il messaggio dev'essere arrivato anche a Ivan Perisic, l'ala che tutti all'Inter vorrebbero trattenere ma per cui ci sono stati nuovi sviluppi in queste ore: secondo Sky Sport, il Manchester United ha fatto una nuova offerta oggi da 40 milioni di euro per il croato.



MURO ALTO - L'Inter sarebbe però intenzionata a rifiutare anche questa proposta: non vuole sedersi a un tavolo per meno di 55 milioni di euro per Perisic, proprio come cifra minima. Di conseguenza, servirà un altro rilancio da parte di José Mourinho. Intanto, la sensazione - come più volte raccontato da Calciomercato.com - è che l'accordo tra Perisic e il Man United sia totale da giorni: da vedere se Ivan spingerà per andare via a questo punto, oppure se l'Inter resterà ferma e pretenderà il suo mega incasso.