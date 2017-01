? No, secondo il vecchio patron. Non sarà l'asso del Barcellona l'acquisto estivo che possa entusiasmare ancora di più il popolo interista. E allora chi? L', per la prossima sessione estiva, guarda sempre in Spagna dove c'è un altro numero 10 che, al contrario della Pulga, fatica a trovare spazio:. Miglior giocatore dell'ultimo Mondiale, leader della Colombia, con la maglia del Real Madrid non è riuscito a esprimere il proprio valore.Con il contratto in scadenza nel, James Rodriguez non può permettersi di vivere la stagione che porta al Mondiale in Russia da comprimario. Per questo motivo il trequartista delle merengues è pronto a spiccare il volo per cercare spazio: come scrive Tuttosport, l'Inter, che già lo aveva seguito la scorsa estate, è pronta a tornare all'assalto. L'ex Monaco è infatti l'uomo ideale da schierare dietro Mauronel 4-2-3-1 che ha in mente Stefano Pioli, l'uomo che permetterebbe a Joao Mario di non giocare più da trequartista e che metterebbe sul mercato Banega, così da generare una plusvalenza.Ma con un contratto così lungo, la dirigenza nerazzurra può lavorare per un prestito con obbligo di riscatto, così da non fare generare una minusvalenza al, che nel 2014 lo pagarono 80 milioni di euro,