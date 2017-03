Tuttosport fa il punto sul mercato dell'Inter in difesa. Innanzitutto verrà preso un terzino sinistro (l'indiziato numero 1 rimane lo svizzero Ricardo Rodriguez del Wolfsburg), poi si cercherà un altro terzino che possa disimpegnarsi principalmente a destra (Vrsaljko, mercato bloccato dell'Atletico Madrid permettendo, Henrichs e Darmian fra i profili seguiti).

Ma il grande investimento, al di là delle operazioni a centrocampo e attacco, Suning lo farà al centro. Il principale indiziato è il romanista Kostas Manolas, che l’Inter, se non avesse avuto restrizioni economiche legate al fairplay finanziario, avrebbe tentato di acquistare già a gennaio mettendo sul piatto 40 milioni. In estate potrebbe servire un’offerta superiore per convincere la Roma, l’Inter è pronta, ma valuta anche altre alternative come il laziale De Vrij, giocatore che piace a Pioli che l’ha allenato, ma anche a Conte che l’avrebbe voluto al Chelsea. Sono sul taccuino nerazzurro anche l’altro romanista Rudiger, il napoletano Koulibaly e Acerbi del Sassuolo. All’estero il grande sogno rimane Marquinhos del PSG, ma il club francese lo considera intoccabile.