Nessun giocatore alle spalle di Mauro Icardi ha convinto pienamente. L’ultima idea dell’allenatore dell’Inter - secondo il Corriere della Sera - è quella di spostare nel ruolo Ivan Perisic. È stato lo stesso Spalletti ad aprire all’ipotesi dopo il Genoa: “Probabilmente non abbiamo il calciatore che sulla trequarti crea scompiglio e salta due uomini nello stretto, ma dico probabilmente perché abbiamo Perisic e potrebbe farlo anche lui. Sono curioso di vederlo in quella posizione perché poi il piede per fare certe giocate nello stretto, nel traffico, ce l’ha”. Spostare Perisic sulla trequarti per lanciare Eder sulla fascia sinistra: è questa l’ultima idea dell’allenatore nerazzurro.