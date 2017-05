Tutti pazzi per Andrea Conti. In tanti, tantissimi si stanno muovendo sul terzino dell'Atalanta: la squadra che si è attivata più concretamente fin qui è stata il Milan, i rossoneri hanno avviato i contatti da settimane senza ancora arrivare a stringere. Ma adesso l'Inter è davvero entrata in corsa: molto gradito al ds Ausilio e apprezzato da Spalletti, Conti sarebbe un rinforzo utile per le corsie laterali da rinforzare. Solo pochi giorni fa, nuovo contatto diretto tra l'Inter e l'Atalanta per prendere informazioni.



LA VALUTAZIONE - Per Conti, la dirigenza bergamasca ha fissato una valutazione non da poco: 25 milioni di euro sono necessari per portarlo via alla Dea. Un costo scaturito dai tanti interessamenti anche dall'estero (Bundes e Premier) ancora da non sottovalutare, così come dalla super stagione del laterale destro autore anche di ben 8 gol. E l'Inter si è inserita, il Milan adesso lo sa e valuta le prossime mosse. Senza dimenticare il Napoli: un terzino destro sul mercato può arrivare davvero.