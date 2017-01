Un grande difensore nel corso del prossimo mercato estivo. E' questo l'obiettivo dichiarato dell'Inter in vista della prossima stagione. Un centrale di altissimo livello, che possa guidare il reparto accanto o in alternativa a Joao Miranda, e che possa rappresentare un punto fermo per i prossimi 3/4 anni. Il nome di Kostas Manolas, difensore della Roma è in cima alla lista dei desideri, ma non mancano le alternative fra cui quel Viktor Lindelof mai realmente abbandonato.



INCONTRO CON L'AGENTE - Nel corso della giornata di lunedì, secondo quanto riportato da A Bola, l'Inter ha sfruttato la cessione di Stevan Jovetic al Siviglia per incontrare l'agente del montenegrino Fali Ramadani. L'intermediario è anche il procuratore proprio del centrale del Benfica classe '94 e l'incontro a Milano è servito proprio a riallacciare i contatti in vista della prossima estate.



CONCORRENZA DEL MANCHESTER UNITED - Per Lindelof l'Inter non avrà vita facile. L'esborso economico sarà di quelle importanti, da circa 45 milioni di euro. La stessa cifra pattuita fra il Benfica e il Manchester United che ad inizio gennaio ha incontrato in prima persona il presidente del club portoghese. Un affare programmato, ma non ancora concluso e che lascia aperto uno spiraglio all'Inter che per prima si fiondò sul giocatore nel corso della passata estate.