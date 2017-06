Obiettivo raggiunto. Ci hanno lavorato per settimane intere, Walter Sabatini e Piero Ausilio; adesso è tutto fatto per l'Inter che potrà saldare il proprio "debito" con l'Uefa grazie a diverse cessioni considerate minori che non impattano sul valore attuale della squadra. In sostanza, senza privarsi di Ivan Perisic a prezzo scontato, l'Inter potrà sistemare la questione Fair Play Finanziario avendo raggiunto i 30 milioni di incassi tra plusvalenze, vendite e cessioni varie.



I DETTAGLI - L'Inter fa cassa con Ever Banega come cessione principale, da cui prende 9 milioni di euro. Ha ceduto poi Senna Miangue al Cagliari per 3,5 milioni (con clausola di recompra a 10 milioni per i prossimi tre anni, così da controllarlo); stessa formula per Federico Dimarco al Sion, venduto per circa 4 milioni. Il giovane Fabio Eguelfi passa all'Atalanta per 2 milioni di euro, così come il difensore della Primavera Gravillon finirà al Benevento per 1,5 milioni di euro. A completare il giro c'è la valutazione di Gianluca Caprari nell'affare Skriniar-Inter: poco meno di 15 milioni di euro per cedere il suo cartellino a titolo definitivo alla Sampdoria.



ORA BORJA - Da domani, il mercato nerazzurro potrà entrare nel vivo dopo le cessioni marginali che hanno consentito di sistemarsi con l'Uefa e di trattenere Perisic, per la gioia di Spalletti. E il prossimo colpo dopo Skriniar sarà Borja Valero: operazione che procede molto bene, tutti all'Inter sono convinti di chiudere già durante la prossima settimana, direzione segnata. Ma sistemare i conti era la priorità: Sabatini e Ausilio ci sono riusciti.