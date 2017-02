Due percorsi incredibilmente simili per due talenti indiscussi ma che stanno vivendo un periodo all'opposto. Si tratta della punta dell'Inter, Gabgiol che sta vivendo una prima stagione in Serie A simile a quella vissuta nel lontano 2013 dall'esterno della Lazio, Felipe Anderson. Un ambientamento complicato, che fa mettere in discussione gli investimenti fatti, ma il futuro può addirittura avvicinare in nerazzurro entrambi gli attaccanti brasiliani.



"LO SENTO SPESSO" - Il presente di Gabigol è sicuramente pieno di difficoltà, con il poco spazio garantitogli in formazione da Stefano Pioli e la mancanza del gol che inizia a farsi pesante. Intervistato da Globoesporte, però, lo stesso Felipe Anderson ha voluto rassicurare l'attaccante nerazzurro: "I primi sei mesi in Italia servono per l’adattamento. Parlo spesso con Gabigol, ha voglia di giocare e si sente pronto per farlo. Lavora per questo. Deve solo avere pazienza, spero che in breve possa trovare il gol".



UOMINI DI KIA - Amici fuori dal campo, Gabigol e Felipe Anderson potrebbero anche ritrovarsi ad essere compagni di squadra nell'Inter. Per l'estate l'Inter è alla ricerca di un rinforzo sugli esterni d'attacco e fra i candidati c'è anche il brasiliano della Lazio. Felipe Anderson ha da poco cambiato agente, passando nella scuderia di Kia Joorabchian. Il super agente molto vicino a Suning è stato uno dei protagonisti proprio nella trattativa per Gabigol e spingerà la proprietà dell'Inter anche verso il laziale. Trattare con Lotito non sarà semplice, ma l'Inter è pronta a cogliere un doppio vantaggio: rinforzare la rosa e rasserenare anche Gabigol. Felipe Anderson può essere la chiave giusta.