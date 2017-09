Spalletti chiama, Borja Valero risponde. Dopo aver cercato invano di portarlo alla Roma, l'allenatore ha chiesto e ottenuto l'arrivo all'Inter dello spagnolo. Al quale ha subito affidato le chiavi del centrocampo. L'ex viola farà 33 anni a gennaio, così gli uomini mercato nerazzurri sono già al lavoro per individuare un suo erede in prospettiva futura.



TRIPLA PISTA - Sul taccuino di Ausilio e Sabatini, secondo Tuttosport, ci sono i nomi di tre giovani classe 1997: il brasiliano Thiago Maia (passato in estate dal Santos al Lille del 'Loco' Bielsa per 14 milioni di euro), l'olandese Donny van de Beek dell'Ajax e l'argentino Santiago Ascacibar, che lo Stoccarda ha acquistato per 8 milioni dall'Estudiantes di Veron.