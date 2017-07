Una bella sorpresa ha reso più lieto il ritiro di Luciano Spalletti. Il giovane attaccante, Jens Odgaard, ha immediatamente rapito le attenzioni del tecnico toscano, favorevolmente stupito dalla personalità di questo classe ’99, che a primo impatto non ha mostrato alcun segnale di disorientamento quando inserito in una nuova realtà, con uno staff di lavoro completamente nuovo.



LO VOLEVANO ROMA E FIORENTINA - Mancino educato, fisico imponente, bravo sia da prima punta che a partire da sinistra per poi accentrarsi. Jens Odgaard è l’attaccante moderno in grado di dialogare con i propri compagni, ma anche pratico in zona gol. Non è un caso se due Monchi (Roma) e Corvino (Fiorentina) hanno fatto di tutto per cercare di inserirsi nella trattativa. Brava l’Inter ad imbastire e chiudere il negoziato in tempi brevissimi, sbaragliando la concorrenza italiana ed estera.



I COMPLIMENTI DEL MISTER - Luciano Spalletti ne ha immediatamente carpito le qualità, tanto che nelle partitine in famiglia non sono mancati complimenti urlati a gran voce. Anche il pubblico nerazzurro, freddo per la pessima stagione appena conclusa, ha iniziato ad intiepidirsi di fronte a qualche giocata dell’attaccante danese. Intanto l’Inter riflette su quello che sarà il futuro di questo classe ’99, che a sorpresa potrebbe entrare in pianta stabile nel gruppo della prima squadra.