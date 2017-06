Jovetic sì, ma con lo sconto. Si può riassumere in questo modo il pensiero del Siviglia sul riscatto dell'attaccante montenegrino dall'Inter. Jojo in Spagna ha fatto bene, conquistandosi la fiducia del club che - nonostante gli addii di Monchi e Sampaoli - vuole confermarlo per la prossima stagione. Ma, come ammesso anche ieri da Oscar Aras, direttore sportivo del club andaluso, non può arrivare ai 13 milioni di euro pattuiti a gennaio: "Noi continueremo a fare sforzi - le parole del ds - per vedere se riusciremo a raggiungere un accordo, ma non sono problemi semplici. Se c'è volontà di trovare un'intesa solo da una parte, non accadrà".



NUOVA OFFERTA - A confermare la volontà del giocatore, sono arrivate le parole del suo agente, Fali Ramadani: "Stevan vuole restare al Siviglia, sta ora ai due club trovare l'intesa". Come scrive il quotidiano andaluso Abc de Sevilla, il club del presidente José Castro ha comunicato ai nerazzurri l'impossibilità di arrivare alla cifra prestabilita, presentando una nuova offerta da 10 milioni di euro. La palla, ora, passa al club di corso Vittorio Emanuele. Che dovrà decidere se accettare di fare uno sconto al Siviglia o cercare una nuova sistemazione a Jovetic.