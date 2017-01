Chiuso il colpo Gagliardini, l'Inter valuta il futuro del proprio centrocampo. Uno fra Kondogbia e Banega è destinato a lasciare Milano e sebbene la preferenza della dirigenza nerazzurra spinga per la cessione del trequartista argentino, l'unica offerta ricevuta finora è arrivata dalla Cina per Geoffrey Kondogbia. Ieri gli agenti del calciatore, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, erano in sede per discutere dell'offerta da 25 milioni di euro arrivata dall'Hebei Fortune. L'Inter per ora ha detto no e aspetta una controproposta che possa generare anche solo una piccola plusvalenza.