Rodrigo Palacio a fine stagione prenderà una decisione sul suo futuro, dopo tanti anni all'Inter. Secondo la radio Ross&Closs, il Gimnasia la Plata farà una proposta all'attaccante che andrà a scadenza di contratto a giugno per riportarlo in Argentina. In passato, più volte Palacio ha confessato una passione per il Gimnasia.