Inter sotto esame oggi nella sede dell'Uefa a Nyon. Il club financial control body valuterà il bilancio chiuso a giugno 2017 e se sono stati rispettati gli obblighi del fair play finanziario previsti dal settlement agreement, che resterà in vigore per questa e la prossima stagione. Saranno l'amministratore delegato Alessandro Antonello, accompagnato dai dirigenti Tim Williams, Michael Williamson e dal capo della comunicazione Robert Faulkner, a presentare i conti all'Uefa che comunicherà l'esito entro giugno.



Per quanto riguarda il bilancio chiuso a giugno 2017 la dirigenza si sente tranquilla, forte di una piccola plusvalenza, ottenuta grazie alle spese stornabili (infrastrutture, settori giovanili e femminili). Non dovrebbe dunque esserci nessuna nuova multa. L'Inter ne aveva presa una di 20 milioni e ne aveva pagati 6. I restanti 14 erano condizionati al rientro nei parametri: se ci sarà, come pare, non scatteranno ulteriori sanzioni. Sempre secondo il Corriere della Sera, bisognerà poi lavorare per far quadrare il bilancio 2018. Come l'anno scorso, a giugno si dovrà lavorare su cessioni e plusvalenze. Domani sarà invece il turno del Milan.