Nella giornata di oggi Matias Vecino effettuerà le visite mediche con l'Inter, pronta a versare (in due tranche) i 24 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria presente sul contratto con la Fiorentina. L'uruguaiano però non dovrebbe partire per l'Asia, dove in questo momento si trova Spalletti con la squadra, visto che i tempi sono troppo ristretti e che sarebbe costretto a fare due lunghissimi viaggi in poche ore, come riporta La Gazzetta dello Sport.