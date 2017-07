Niente visite mediche con l'Inter per Matias Vecino, che sembrava pronto a svolgere i controlli medici con la sua futura squadra già oggi; il mancato arrivo a Milano dell'uruguaiano, però, non mette a rischio l'operazione, che è stata virtualmente chiusa da diversi giorni. Solo un rinvio, quindi, dovuto probabilmente all'assenza dello stato maggiore nerazzurro, impegnato a seguire la squadra nella tournée cinese.



ACCORDO TOTALE - L'accordo con il giocatore, però, resta totale: 2,5 milioni di euro per i prossimi quattro anni. Nessun problema anche con la Fiorentina, che incasserà i 24 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria, con l'Inter verserà la somma in due rate annuali da 12 milioni e ufficializzerà l'acquisto di Vecino dopo il ritorno in Italia della dirigenza.



NUOVO CENTROCAMPISTA - Il viola ha deciso da tempo di sposare la causa nerazzurra e non vede l'ora di lavorare con Luciano Spalletti; l'obiettivo dell'Inter era riuscire a chiudere l'affare in tempo per portare il giocatore in Cina e permettergli di familiarizzare con i metodi del nuovo allenatore. Missione fallita in questo senso, con Vecino che non è riuscito a partire con il resto dei compagni; nessun dubbio, invece, sul fatto che il giocatore si vestirà di nerazzurro e sarà a disposizione di Spalletti per l'inizio del campionato. Un altro rinforzo per la mediana nerazzurra che, anche grazie all'arrivo di Borja Valero, inizia ad avere una sfumatura che tende sempre più al viola.