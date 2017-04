Tutto inizierà da lui. Il ritorno è più vicino che mai, come ampiamente raccontato da Calciomercato.com in questi giorni: Lele Oriali è a un passo dall'Inter. Nella giornata di ieri, il confronto con Piero Ausilio ha aiutato ad introdurlo a una nuova organizzazione. Dal momento del rinnovo del ds, l'Inter ha voluto - su precisa idea di Suning - rafforzare l'area tecnica con Oriali prima scelta. Un ritorno per cui c'è stato già il via libera della Federazione con Tavecchio in primis, qualora Lele decidesse di accettare (ed è pronto a dire sì) la proposta nerazzurra aspettando l'incontro con Zhang.



NON SOLO LELE - La rivoluzione societaria non si ferma qui. Arriverà anche un vice direttore sportivo, l'Inter sta valutando concretamente l'ipotesi Dario Baccin, responsabile del settore giovanile a Palermo e molto apprezzato da tanti club. La Juventus da tempo ha aperto i dialoghi con lui, è avanti nei discorsi ma non ha ancora definito un accordo; così, Baccin è stato contattato dall'Inter e valuterà con calma il suo futuro. In nerazzurro, lavorerebbe alla gestione dei giovani in prestito con Ausilio e avrebbe la supervisione della Primavera. Non si tocca la figura di Roberto Samaden al settore giovanile, mentre Corrado Verdelli avrà un ruolo di riferimento nella nuova struttura nerazzurra con Ausilio a capo. Un cambiamento che s è reso necessario. E l'Inter cambierà pelle, anche in società. Aspettando Oriali...