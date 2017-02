Stefano Pioli si gioca la conferma. Gli ultimi due mesi della stagione saranno decisivi per il destino dell'allenatore nerazzurro, chiamato a centrare la qualificazione al turno preliminare di Champions League arrivando terzo in campionato.



CONTE, SIMEONE, MOURINHO O ALLEGRI - In caso di divorzio, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter punterebbe su Antonio Conte (Chelsea) o su Diego Simeone (Atletico Madrid). Quest'ultimo interessa pure alla Juventus in alternativa a Luciano Spalletti (Roma) per il dopo Massimiliano Allegri. Che, come si legge sul Corriere della Sera, oltre all'Arsenal sarebbe entrato nei pensieri dell'Inter. Suning per ora non ha preso contatti diretti, sta sondando però il terreno attraverso i suoi uomini, e sono tanti. Se poi nella visione del gruppo cinese dovesse diventare predominante avere un allenatore legato all'Inter, allora le soluzioni José Mourinho e Diego Simone tornerebbero di grande attualità. Si tratterebbe di un ritorno, i due sono figure amate dal popolo nerazzurro, soprattutto lo Special One che può contare anche sull'appoggio di Massimo Moratti, consigliere molto ascoltato da Zhang.