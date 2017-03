L'Inter si è convinta e affonderà il colpo per Alessandro Bastoni, difensore mancino classe '99 dell'Atalanta che ha già esordito in Serie A con Gian Piero Gasperini. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter è a un passo dall'acquisto con una operazione simile a quella messa a segno dalla Juventus per Mattia Caldara.



I rapporti fra i club sono ottimi e per sbloccare la trattativa si partira da una base d'acquisto da 10-15 milioni di euro alla quale aggiungere dei bonus da maturare nel corso degli anni in cui Bastoni rimarrà a Bergamo. Il giocatore, infatti, non arriverebbe all'Inter prima del 2019 rimanendo all'Atalanta per continuare a crescere.