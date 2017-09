L'Inter viaggia a ritmi spediti in questo inizio di campionato. Quattro vittorie su quattro partite giocate e una squadra che inizia a far vedere le geometrie e i dettami tattici imposti da Luciano Spalletti. L'allenatore è riuscito a trasformare e ridare entusiasmo a tanti dei giocatori presenti nell'attuale rosa, ma dopo Icardi e Perisic è chiamato a far compiere il salto di qualità anche ad Antonio Candreva.



IMPORTANTE CON LE BIG, MA... - Se le copertine dei quotidiani sono finora giustamente andate alla coppia gol nerazzurra, ancora non è riuscito a prendersi le luci della ribalta l'altro elemento del tridente offensivo nerazzurro. Candreva è stato protagonista positivo contro la Fiorentina e contro la Roma, dove ha sfornato l'assist decisivo per il primo gol di Mauro Icardi, ma si è fermato nelle due gare contro Spal e Crotone dove non solo non è riuscito ad incidere, ma ha anche sporcato notevolmente le sue statistiche.



LA SVOLTA CON LE PICCOLE - Non è un caso che l'Inter abbia fatto fatica a sviluppare gioco contro formazioni che tendono a chiudersi. Dagli esterni d'attacco è richiesta la svolta, creare superiorità attaccare il fondo e mettere al centro dell'area cross sfruttabili dalle punte. Candreva fin'ora fatica proprio nel fondamentale che più lo ha contraddistinto. Raramente riesce a superare l'uomo e quando arriva sul fondo non riesce ad innescare punte e compagni. Solo il 19% dei cross tentati è riuscito e la % dei passaggi riusciti non supera l'83%.



NON HA UN'ALTERNATIVA - L'Inter affronterà Bologna, Genoa e Benevento prima del derby contro il Milan. Tre gare sulla carta abbordabili, ma per servirà creatività ed inventiva per sbloccarle. Spalletti non può fare a meno di Candreva anche perchè in rosa, ad oggi, non c'è una vera e propria alternativa. Karamoh è ancora acerbo e Cancelo ha ancora almeno un mese e mezzo di stop davanti a sè. Per questo la sua svolta ora è fondamenatle.