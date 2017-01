Inter entusiasta per l'arrivo di Gagliardini, da tempo la Milano nerazzurra non vedeva una giovane promessa italiana a centrocampo, ma dopo l'euforia per l'acquisto dell'ex Atalanta è tempo di pensare anche alle cessioni: diversi giocatori non sono centrali nel progetto di Pioli, situazione logica in una rosa molto ampia, e quindi si cerca una sistemazione.



GIOVANI IN USCITA - Due situazioni sono già ben indirizzate e riguardano i giovani: Assane Gnokouri è destinato a indossare la maglia del Crotone, in prestito; con la stessa formula Eloge Yao dovrebbe trasferirsi al Bastia per trovare continuità.



BANEGA E KONDOGBIA - I casi più spinosi riguardano Ever Banega e Geoffrey Kondogbia, i giocatori che potrebbero garantire un buon introito e per i quali dunque l'Inter aspetta offerte adeguate, soprattutto dalla Cina dove alcuni club hanno mostrato interesse. Per l'argentino servono non meno di 22-25 milioni di euro, tanto basterebbe per convincere i nerazzurri a lasciarlo partire dopo soli sei mesi, 25 sono anche i milioni necessari per cedere Kondogbia ed evitare minusvalenze: al momento però non sono arrivate offerte di questa portata e giorno dopo giorno la società interista è sempre meno fiduciosa che il centrocampista ex Monaco possa effettivamente partire in questa finestra di mercato.



LA CINA CHIAMA - Pista cinese anche per Jonathan Biabiany: il Jiangsu Suning lo corteggia da tempo e spinge per portarlo in Asia a gennaio, l'esterno prende tempo per riflettere e ancora si attendono passi avanti in questa direzione. Tutto in stallo invece sul fronte Andrea Ranocchia: il difensore centrale piace al Bologna e ha estimatori in Premier League, ma al momento non si è andati oltre qualche contatto preliminare. Ancora in bilico Rodrigo Palacio: l'argentino per ora è intenzionato a restare fino alla naturale scade del contratto (il prossimo giugno), ma resta viva l'ipotesi di un trasferimento all'Atalanta dove ritroverebbe Gasperini.



REBUS TERZINI - Ultimo rebus da risolvere quello legato ai terzini: Yuto Nagatomo sembra destinato a restare fino a giugno per poi decidere il futuro la prossima estate, uno tra Davide Santon e Senna Miangue dovrà invece lasciare l'Inter. Il primo non ha offerte concrete sul tavolo, in attesa che gli interessamenti giunti possano evolversi in qualcosa di più, Miangue invece è corteggiato dal Cagliari che ne ha chiesto il prestito: qualora venisse confermata la permanenza di Nagatomo e Santon toccherebbe proprio a Senna salutare i compagni e trovare spazio altrove.



