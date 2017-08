L'Inter ed Emre Mor sono sempre più vicini: la trattativa con il Borussia Dortmund è sul punto di sbloccarsi. Restano da definire gli ultimi dettagli legati alle modalità di pagamento, ma filtra grande ottimismo per quanto riguarda la buona riuscita dell'affare. Nessun problema con il giocatore, che ha già detto sì all'Inter ed è pronto a trasferirsi a Milano già la prossima settimana.



VISITE MEDICHE - L'Inter vuole chiudere l'affare in tempi brevi per permettere a Luciano Spalletti di iniziare a lavorare con il suo nuovo esterno. Ecco perché Emre Mor potrebbe potrebbe svolgere le visite mediche già nei prossimi giorni,probabilmente martedì o mercoledì. Trattativa ben avviata e vicina alla sua conclusione, con l'Inter che sta stringendo per portare a Milano Emre Mor, prospetto di grandissimo talento.