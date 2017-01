Rodrigo Palacio, attaccante dell'Inter, parla a Inter Channel dopo la sconfitta contro la Lazio in Coppa Italia: "Volevamo passare il turno, un vero peccato. Siamo partiti bene, abbiamo sfiorato il vantaggio e nei primi 20 minuti siamo stati superiori. Dopo il gol, invece, abbiamo chiuso male la frazione. Ma anche in 10 uomini abbiamo provato a pareggiarla e poi a vincerla. Ci abbiamo provato fino alla fine con grande cuore. Ora dobbiamo rialzare la testa e pensare a Torino: contro la Juve serve una grande prestazione. La Lazio? Stavamo facendo noi la partita, loro si sono visti per la prima volta solo nel gol del vantaggio. Stavamo bene, loro pericolosi in contropiede. Ma ripeto: vogliamo vincere con la Juventus per proseguire il cammino in campionato".