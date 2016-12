Rodrigo-Palacio e l'Inter, una storia ai titoli di coda. Secondo quanto appreso in esclusiva da calciomercato.com, l'attaccante argentino classe 1982 potrebbe lasciare presto la formazione nerazzurra dopo 159 presenze e 57 gol dal luglio 2012 ad oggi. In scadenza di contratto a giugno, Palacio era stato richiesto a più riprese dal Boca Juniors, il club che gli ha permesso di affermarsi anche in campo internazionale e che aveva pensato a lui per rimpiazzare Carlos Tevez, in partenza verso la Cina.



Ma la volontà del Trenza è di spendere i suoi ultimi anni di carriera ancora in Italia e nelle ultime ore è molto calda la pista che porta ad un clamoroso ritorno al Genoa, la formazione che lo portò in Serie A nell'estate del 2009 e con cui ha lasciato il segno 38 volte in 100 partite. L'Inter è disposta ad accontentare il desiderio di Palacio regalando il suo cartellino al Genoa ma, affinchè l'affare possa andare in porto, il giocatore di Bahia Blanca chiede almeno un anno e mezzo di contratto, ossia fino a giugno 2018.