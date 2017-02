In teoria Juventus-Inter sarebbe finita domenica sera, in pratica andrà avanti anche domenica prossima in occasione della sfida del San Siro tra i nerazzurri e l’Empoli. La conduzione arbitrale di Nicola Rizzoli non è proprio andata giù ai tifosi della “Beneamata”, in procinto di organizzare una vera e propria manifestazione di protesta.



NON E' LA PRIMA - A scriverlo è la Gazzetta dello Sport, che spiega come prima della gara contro i toscani, i tifosi nerazzurri si esibiranno in una panolada. A rendere ulteriormente il clima teso, anche la decisione del giudice sportivo, che dopo aver letto il referto arbitrale, ha comminato una squalifica di due turni per Ivan Perisic e Mauro Icardi. Non è la prima panolada da parte della tifoseria nerazzurra: la prima ebbe luogo nel 2010, nel match contro la Sampdoria, quando l'allora tecnico dell'Inter José Mourinho protestò contro l'operato di Tagliavento con il famoso gesto delle "manette" (in quel match furono espulsi Samuel e Cordoba).