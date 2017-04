Intervistato da fcinternews, l'ex dirigente dell'Inter, Ernesto Paolillo, ha parlato della situazione legata al fair play finanziario che ha coinvolto direttamente la società nerazzurra: "Innanzitutto bisogna dire che hanno operato molto saggiamente e attentamente per potere rientrare negli obiettivi. Il tutto è stato possibile grazie a operazioni con pagamento posticipato e questo ha permesso di fare una squadra competitiva mantenendo in linea i conti".



COSA SERVE ALL'INTER - "Adesso le cose da fare sono due: o qualificarsi per una Coppa, e quindi beneficiare dei ricavi che ne derivano, oppure incrementare la campagna marketing e di sponsor per riuscire ad avere entrate nel compartimento commerciale, dove soprattutto adesso si può lavorare molto bene con quello che è l'utilizzo dei data sensibili, una pratica che il Real Madrid ha insegnato a tutti. Sono convinto che la società, dove operano dei dirigenti intelligenti, stia operando in questo senso, per raggiungere i famosi 30 milioni con un rinnovato equilibrio nella campagna acquisti. E' un obiettivo raggiungibile".