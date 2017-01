Felipe Melo, centrocampista in uscita dall'Inter e a un passo dal Palmeiras, ha parlato del suo futuro a Fox Sports: "Ho voglia di tornare a giocare in Brasile. Sono andato via troppo presto, quando avevo 19 anni. Ma non voglio finire la mia carriera qui. L'interesse di São Paulo e Flamengo? Ogni giocatore nel mondo sarebbe onorato di essere seguito da questi due club di livello mondiale. Gli unici che non sentito sono quelli del Flamengo, tutti sanno che sono tifoso di questo club. So anche che per tornare a giocare in Brasile dovrò guadagnare di meno, per andare in Turchia ho dovuto accettare metà del mio ingaggio precedente".