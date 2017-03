Karlo Butic è stato il capocannoniere del Torneo di Viareggio, con 6 gol in 5 presenze nella Primavera dell'Inter. Il classe '98 ha dichiarato, in esclusiva per Goal: "Sono arrivato all'Inter all'improvviso, i primi mesi sono stati difficili a causa della lingua. Vivo in una casa con altri 10 giovani dell'Inter, Perisic è uno di quelli che mi ha aiutato di più mentre con Brozovic non ho contatti". Sul connazionale croato aggiunge: "Ho avuto modo di allenarmi già diverse volte con la prima squadra quando c'era de Boer e posso dire che Perisic e Banega sono i migliori. Spero di giocare ad alti livelli già dalla prossima stagione, mi sento pronto". Infine, un elogio al nostro Paese: "Non sono d'accordo con chi pensa che l'Italia sia un posto che nuoce a noi giovani: se uno è bravo riesce a far bene ovunque, non conta in quale campionato giochi".