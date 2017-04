Intervistato da "Il Secolo XIX", l'attaccante della Sampdoria, Patrik Schick, che piace tanto anche all'Inter, ha spiegato come in Serie A non sia più una sorpresa e come i difensori gli riservino adesso qualche occhio di riguardo.



"Segnare mi rende felice. E soddisfatto perché so di avere svolto il mio lavoro. Ho sempre fatto l'attaccante, tranne in un breve periodo, a 7-8 anni, in cui ho giocato a centrocampo. Dopo questi nove gol gli avversari sono più preparati su di me, conoscono meglio i miei movimenti e il mio modo di giocare. Ora sono cambiate anche le aspettative su di me, la gente si aspetta sempre che segni: mi piacerebbe segnare sempre, ma non è possibile. Gol più belli? Quelli alla Roma e alla Lazio: alla Robben. E' uno dei miei tiri preferiti, attiro il portiere da una parte, mi apro lo specchio e faccio gol sul secondo palo, un po' a giro".