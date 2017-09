Tanti dubbi, qualche novità, e soprattutto 16 punti, che significano terzo posto in classifica. Questo il bilancio delle prime 6 giornate di campionato per l'Inter. Da Giacarta il presidente nerazzurro Thohir commenta il lavoro svolto fin qui dal neo allenatore Luciano Spalletti.



ASPETTATIVE - "Puntavamo ad avere questi risultati. Grazie alla leadership di Spalletti siamo stabilmente al terzo posto", queste le parole del numero 1 della Beneamata al portale Bola.metrotvnews.com. Un elogio per l'operato dell'ex tecnico della Roma, che alla guida dell'Inter ha fin qui raccolto 5 vittorie contro Fiorentina, Roma, Spal, Crotone e Genoa, ed un solo pareggio, al Dall'Ara contro il Bologna.



DERBY - Il tycoon indonesiano torna anche sulla differenza di vedute nella gestione societaria con i cugini del Milan. "Abbiamo diversi giocatori nuovi, arrivati nelle campagne acquisti gestite da me prima e da Suning poi. Abbiamo cercato di formare la miglior rosa possibile con le nostre risorse. Il Milan ha fatto scelte diverse. Ognuno attua la strategaìia che ritiene migliore". Una precisazione che accende già il clima derby, previsto per il 15 ottobre, al ritorno dalla pausa per le nazionali.



MERCATO - In chiusura, il presidente nerazzurro fa un nome per il mercato di gennaio. "Ozil è un giocatore che ci interessa, ma Podolski e Shaqiri insegnano come spesso gli acquisti di gennaio possono deludere le aspettative".