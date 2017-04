Dal post derby al futuro prossimo, Suning programma l’Inter del domani e sogna ancora Antonio Conte. L’ex tecnico della Juventus non ha ancora chiuso totalmente le porte a Zhang Jindong e tutti i pronostici potrebbero essere sovvertiti a fine campionato. Dalla scelta del prossimo tecnico dipenderanno molte mosse di mercato. Un altro nome caldo, ma per la dirigenza, è quello di Lele Oriali, a cui la proprietà cinese dovrebbe consegnare le chiavi dell’intera area tecnica. Con Antonio Conte e Lele Oriali che potrebbero trasferirsi ad Appiano Gentile, sarà necessario fare molta attenzione al futuro di Daniele De Rossi. Il centrocampista giallorosso non vorrebbe giocare in una squadra italiana diversa dalla Roma, ma Conte e Oriali potrebbero incidere sulla sua scelta finale.