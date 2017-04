Spezzato un tabù (gol nel derby), se ne presentano altri due per Mauro Icardi. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il centravanti argentino sia voglioso di ritrovare il gol su azione in trasferta.



"Il tabù più grande gli rimarrà sul groppone per almeno un altro anno. Perché come tutti i grandi calciatori Mauro Icardi vuole giocare la Champions League ma da quando è a Milano l’Inter non è mai andata oltre il quarto posto. Tra le maledizioni personali che però l’argentino vuole sfatare in fretta c’è anche quella del gol su azione in trasferta. Proprio ieri l’astinenza del capitano in campionato ha raggiunto il settimo mese. Era infatti il 21 settembre quando Maurito segnò una doppietta all’Empoli che sembrava poter lanciare l’Inter di de Boer dopo la grande vittoria sulla Juventus. Come sono poi andate le cose con l’olandese, è noto. Ma il fatto che con Pioli tutte le statistiche siano migliorate rende ancora più sorprendente il «silenzio» di Icardi".